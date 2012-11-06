В Крыму отрылась новая мечеть

В селе Вересаево Сакского района АРК состоялось торжественное открытие мечети, которую построили местная община верующих совместно с Всеукраинской ассоциацией общественных организаций «Альраид».

Об этом сообщает «Ислам в Украине».

Мероприятие посетили председатель ВАОО «Альраид» Бассил Марееи, руководитель отделения ВАОО «Альраид» в Крыму Мухаммад Таха, первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, а также глава ДУМ Крыма Эмирали-хаджи Аблаев, глава вересаевского сельсовета Рустем Мустафаев и председатель Сакской райгосадминистрации Сергей Карлашенко.

Они поздравили верующих с этим знаменательным для них днем.

В своей привественной речи Бассил Марееи упомянул, что это уже третья мечеть, построенная ВАОО «Альраид» в Сакском районе; а несколько дней назад в тесном сотрудничестве с ДУМ Крыма было начато строительство четвертой мечети, в селе Охотниково. Он подчеркнул, что это способствует возвращению крымский татар к своей религиозной и национальной идентичности, которые были сильно подавлены в советскую эпоху, когда большинство мечетей, религиозных образовательных учреждений и культурных центров были уничтожены, а оставшиеся - конфискованы.

Он подчеркнул важность роли мечетей в Исламе не только как места совершения обрядов поклонения, но и для обучение, укрепления морали. Он выразил надежду, что это благое начинание будет развито благими деяниями местной общины верующих, и мечеть не станет просто одним из зданий и достопримечательностей этого населенного пункта.

Рефат Чубаров и Эмирали-хаджи Аблаев поблагодарили ВАОО «Альраид» за помощь в строительстве и отделке здания мечети. Они надеются, что мечети Крыма помогут оздоровить и спасти общество от пороков, сохранить религиозную, национальную и культурную идентичность, обычаи и традиции крымских татар.