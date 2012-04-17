В Германии исламские радикалы раздадут 25 млн экз. Корана

В Германии проходит беспрецедентная акция: исламские радикалы бесплатно раздают Коран в переводе на немецкий язык. Они утверждают, что уже раздали 300 000 экземпляров. В общей сложности было напечатано 25 миллионов экземпляров, сообщает Корреспондент.net.

Организаторы инициативной группы Истинная религия, которая занимается бесплатной раздачей Корана немцам, заявляют, что их цель - чтобы Коран был в каждой немецкой христианской семье, и утверждают, что уже раздали 300 000 экземпляров.

Как отмечают СМИ, инициатива мусульманских активистов вызвала серьезную озабоченность немецких властей. Однако бесплатная раздача Корана немцам продолжается. По всей видимости, власти Германии не решаются жестко пресечь акцию исламистов, опасаясь массового протеста со стороны мусульман, проживающих в стране.

По приблизительным оценкам, на сегодняшний день в Германии проживают около 4,3 миллионов мусульман (5,2% населения), в основном, это выходцы из Турции, Албании, Косово, Боснии, Чечни и других кавказских регионов, Ирана, арабских стран Северной Африки и Ближнего Востока, а также из стран Центральной Азии.