Глава "Братьев-мусульман" стал кандидатом в президенты Египта

Лидер египетского исламского движения "Братья-мусульмане" Хайрат ШАТЕР стал официальным кандидатом на президентских выборах, которые пройдут в стране в мае 2012 года, сообщает ВВС.

Сторонники встретили новоиспеченного кандидата ликованием у штаб-квартиры центризбиркома в Каире.

"Братья-мусульмане" были запрещены в Египте в течение 64 лет до свержения Хосни МУБАРАКА в прошлом году и теперь являются основной силой в парламенте страны.

Выдвинув ШАТЕРА, движение нарушило данное ранее обещание не участвовать в президентской гонке для "обеспечения успеха египетской революции".