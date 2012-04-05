Киевсовет передал гектар земли общине мусульман

Духовному управлению мусульман Украины в постоянное пользование передан земельный участок площадью 0,86 га на улице Лукьяновской, 6 в Шевченковском районе Киева для строительства и обслуживания мемориально-молитвенного дома.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято сегодня на заседании сессии Киевсовета. За него проголосовали 99 из 111 зарегистрированных в зале депутатов.

Нормативная денежная оценка земельного участка составляет 6,9 млн. грн. Участок застроен (ведется строительство). В решении объясняется, что в 1996 году распоряжением КГГА Духовному управлению мусульман Украины в долгосрочное пользование на 49 лет передана площадь 0,25 га по указанному адресу для возведения молитвенного дома и 0,31 га с той же целью в пользование на 3 года.