В Малайзии учителя ислама пройдут антихристианский курс
07:58, 31 марта 2012Ислам
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По инициативе муфтиев
Министерство образования малазийского штата Джохор обязала более 100 учителей ислама пройти курсы «апологетики против христианского вероучения и миссионерства», сообщают малазийские СМИ.
Курсы открыты по инициативе авторитетных муфтиев.
В ответ на нововведение лидер оппозиции Анвар ИБРАГИМ обвинил правящую партию «Объединенная малайская национальная организация» в попытке разжечь среди консервативных мусульман страх в отношении христиан.
В Малайзии ожидаются досрочные выборы. Правительство премьер-министра Наджиба РАЗАКА, обвиняемое в коррупции и неспособности преодолеть экономический кризис, введением антихристианских мер рассчитывает получить голоса радикальных мусульманских избирателей.
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