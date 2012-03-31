В Малайзии учителя ислама пройдут антихристианский курс

Министерство образования малазийского штата Джохор обязала более 100 учителей ислама пройти курсы «апологетики против христианского вероучения и миссионерства», сообщают малазийские СМИ.

Курсы открыты по инициативе авторитетных муфтиев.

В ответ на нововведение лидер оппозиции Анвар ИБРАГИМ обвинил правящую партию «Объединенная малайская национальная организация» в попытке разжечь среди консервативных мусульман страх в отношении христиан.

В Малайзии ожидаются досрочные выборы. Правительство премьер-министра Наджиба РАЗАКА, обвиняемое в коррупции и неспособности преодолеть экономический кризис, введением антихристианских мер рассчитывает получить голоса радикальных мусульманских избирателей.

Седмица.Ru