Смертную казнь за богохульство могут ввести в Кувейте

Национальная Ассамблея Кувейта рассмотрит поправки, которые следует внести в Уголовный кодекс до 10 апреля: предлагается ввести казнь для тех, кто оскорбляет исламского пророка Мухаммеда или его жен. Это решение было принято в ходе рассмотрения дела кувейтского шиита, «идентифицированного как Хамад Аль-Наки», пишет Kuwaiat National&Liberation Days, которого обвиняют в том, что он написал в Твиттере нечто, оскробляющее пророка и его жен.

Прежде наказание в случае вынесения обвинительного приговора в подобных случаях составляла 7 лет тюремного заключения. Теперь ее предлагают заменить на смертную казнь или пожизненное заключение.

Возможно, это решение, принятое после горячих дебатов, является выражением в том числе и обострения конфликта суннитов и шиитов. Известно, что в стране прошли демонстрации как в поддержку арестованного шиита, так и против шиизма в целом, во время которой сунниты сожгли флаг Ирана, единственной страны в регионе, где господствует эта ветвь ислама.

Православие.Ru