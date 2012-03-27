В Киеве состоится конференция «Хрусталь женской души»

В субботу, 31 марта 2012 года в 13:00 в концеренц-зале бизнес-центра «ИНКОМ» (Киев, ул. Смоленская, 31–33, 2-й этаж — напротив комплекса «Большевик», метро Шулявская) состоится Международная конференция «Хрусталь женской души». Об этом "УНИАН-Религии" сообщила Всеукраинская ассоциация «Альраид».

Вниманию будут представлены доклады темы: мораль, духовность, психологическая грамотность, здоровье и воспитание детей в соответствии с нормами Ислама и реалиями современности. Чтобы взрослые участники могли сосредоточиться на получении новых знаний, предусмотрена возможность оставить детей в мечети Исламского культурного центра, где для них подготовили учебно-развлекательную программу с 12:30 до 15:00.

В конференции примут участие гости из регионов Украины, а также из Молдовы, Индонезии, Ирака и Кувейта. Участники смогут получить бесплатно печатные материалы об исламской культуре и других актуальных вопросах современности.

Программа мероприятия предусматривает общение участников в перерыве на фуршет, обсуждение важных вопросов и обмен опытом.

Дополнительная информация по тел. (093) 993-81-59.