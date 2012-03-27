Мусульмане Италии создали конфедерацию

Мусульманские организации Италии после длительных дебатов объединились в Конфедерацию итальянских мусульман. В конфедерацию вошли 250 мечетей, расположенных на всей территории страны.

Цель конфедерации – возобновить диалог с государством. Она займется также решением вопросов религиозной свободы, диалога с другими религиями и подготовкой имамов.

Процесс объединения итальянских мусульман, который начался в 2009 г., возглавили Итальянский исламский культурный центр и большая мечеть в Риме.

Президентом конфедерации стал выходец из Марокко Фихри Вахид. Вместе с ним конфедерацией управляет совет из 16 мусульман и мусульманок.

Мечети, объединившиеся в конфедерацию, обязались следовать умеренной концепции ислама. За бортом союза оказались радикалы.

Седьмица.