В Тунисе отказались от фундаментальной роли шариата

Умеренные исламисты из правящей в Тунисе партии "Нахда" объявили, что шариат не будет лежать в основе новой юридической системы страны и ее Конституции.

По словам представителя партии Амера Ларайеда, преамбула Конституции останется в целом светской, "чтобы сохранить единство общества и не плодить в нем разногласий". Ислам в документе будет провозглашен государственной религией, но специальных ссылок на шариат в Основном Законе не будет.

Ранее представители "Нахды" давали разные оценки своего видения будущей Конституции. Некоторые из них допускали, что ссылки на нормы шариата там все же будут.

Радикальные исламские партии, действующие в Тунисе, требуют введения там консервативных порядков. Они, в частности, отстаивают обязательное ношение женщинами платков, полный запрет на алкоголь, ликвидацию банковских процентов и тому подобные вещи.

Противостоят исламистам секуляристы, настаивающие на развитии страны по западному образцу. От того, какую позицию займет "Нахда", во многом зависит будущий вид разрабатываемой сейчас Конституции. В конституционном собрании у этой партии примерно 40 процентов голосов.

Шариатом обычно называют свод записанных в Коране правил, которым должны следовать мусульмане в своей жизни. В числе прочего шариат предполагает такие виды наказаний, как побивание камнями, отсечение конечностей, удары плетью и так далее. В Тунисе - одной из наиболее светских стран арабского мира - такие нововведения многими воспринимаются весьма скептически.

Лента.Ру

