Судьба новой египетской конституции в руках исламистов

Египетские исламисты в ходе выборов получили около трех четвертей мест в египетском парламенте, который займется разработкой новой конституции страны, сообщает ВВС.

После оглашения результатов субботних парламентских выборов власти Египта объявили, что около 70 из 100 разработчиков конституции - члены исламских партий. Главной задачей избранных в парламентскую комиссию будет определить роль исламского закона, шариата в новой конституции.

Выступив с предупреждением за несколько недель до голосования, что выборы взяты под контроль исламистами и не выражают мнения большинства населения страны, после выборов депутаты либеральных и светских партий покинули парламент.