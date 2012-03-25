Судьба новой египетской конституции в руках исламистов
14:21, 25 марта 2012Ислам
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Получили 3/4-ти мест в парламенте
Египетские исламисты в ходе выборов получили около трех четвертей мест в египетском парламенте, который займется разработкой новой конституции страны, сообщает ВВС.
После оглашения результатов субботних парламентских выборов власти Египта объявили, что около 70 из 100 разработчиков конституции - члены исламских партий. Главной задачей избранных в парламентскую комиссию будет определить роль исламского закона, шариата в новой конституции.
Выступив с предупреждением за несколько недель до голосования, что выборы взяты под контроль исламистами и не выражают мнения большинства населения страны, после выборов депутаты либеральных и светских партий покинули парламент.
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