Мусульмане США не хотят избирать кандидатов от основных партий

Во время предстоящих ноябрьских выборов община мусульман уже не хочет выбирать между двумя основными партиями: кандидаты республиканцев в расчете получить дополнительные голоса все громче ораторствуют о «мусульманской угрозе», а демократы не могут решить, как подойти к решению проблем мусульман, пишет OnIslam.

«Многие мусульмане в Америке отворачиваются от двухпартийной системы», — говорит сопредседатель американской Партии зеленых Фархин ХАКИМ.

Недавно глава Национального комитета Демократической партии Дебби ВАССЕРМАН-ШУЛЬЦ отклонила приглашение одной мусульманской группы в связи с тем, что в сети проскользнуло сообщение, что лидер группы якобы значится в федеральном списке террористов.

По словам мусульманского правозащитника из Южной Флориды Мухаммеда МАЛИКА, ее отказ свидетельствует о том, что партия поддалась на убеждения «исламофобов, которые при помощи тактики нагнетания страха пытаются вытеснить мусульман из политики».

Мусульмане также недовольны демократами из-за того, что у тех нет четкой программы решения их проблем.

Республиканская партия тем более отталкивает мусульманских избирателей своей откровенной исламоненавистнической кампанией.

Так, бывший спикер Палаты представителей Конгресса Ньют ГИНГРИЧ назвал шариат «смертельной угрозой» Соединенным Штатам.

Недавно республиканский депутат конгресса штата Миссури сравнил ислам с болезнью, а его коллега с Аляски назвал мусульман «оккупантами».

Мусульмане утверждают, что ни республиканцы, ни демократы не защищают их права.

Между тем, вашингтонский Институт социальной политики и понимания сообщает, что мусульманские избиратели Флориды (а это 124 тысячи человек) могут сыграть главную роль на ноябрьских выборах, так как во многом от мнения избирателей этого «колеблющегося» штата будет зависеть их исход.

Ислам для всех