В Киеве Навруз отметят как международный праздник

24 марта на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» состоится празднование Навруза - международного праздника весеннего равноденствия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, празднование пройдет в формате народных гуляний.

Городская власть приглашает киевлян и гостей города на это культурное мероприятие.

В сообщении отмечается, что Навруз отмечают в период с 20 по 24 марта. Фактически - это праздник начала нового года у иранских, некоторых тюркских и кавказских народов.

Во время праздничного действа посетителям предложат попробовать блюда традиционной кухни, принять участие в разнообразных играх и забавах, увидеть старинные восточные обряды, а также приобрести сувениры на память.

В КГГА напоминают, что в 2010 году на 64-й сессии Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о включении в перечень нематериального достояния человечества и рекомендован к отмечанию «Международный день Навруз». Как государственный этот праздник отмечают в 17 мира, среди которых Азербайджан, Казахстан, Турция, Грузия. Также Навруз празднуют и крымские татары.

Организатором мероприятия является Главное управление по делам национальностей и религий совместно с партнерскими общественными организациями и при поддержке КГГА.