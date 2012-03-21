В арабских странах призывают уничтожить все христианские церкви

Верховный муфтий Саудовской Аравии призвал к разрушению всех церквей в регионе.

"Необходимо уничтожить все церкви на территории стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива", – заявил он.

Такое заявление было сделано после того, как власти Кувейта заявили о возможном введении запрета на строительства церквей, сообщает сайт "Русские Эмираты".

Отметим, что Саудовская Аравия остается одной из самых неблагоприятных стран для христиан.

Официальная и единственная религия Саудовской Аравии – ислам. Большинство населения исповедует салафия. 10 % шиитов сосредоточены в восточных провинциях страны. Власти Саудовской Аравии разрешают людям иного вероисповедания въезжать в страну, но отправление культа им запрещено. Для въезжающих в Саудовскую Аравию иностранцев-немусульман существует запрет на посещение священных городов Мекки и Медины. Для определения религиозной принадлежности в саудовской визе содержится графа о вероисповедании иностранца, что позволяет религиозной полиции разворачивать иностранных граждан-немусульман у въездов в священные города.

В стране действует религиозная полиция (муттава). Солдаты Шариатской гвардии постоянно патрулируют улицы и общественные заведения с целью пресечения попыток нарушения канонов ислама. В случае обнаружения нарушения виновный несет соответствующее наказание (от штрафа до отсечения головы).

По итогам исследования международной благотворительной христианской организации "Open Doors" за 2012 год, Саудовская Аравия занимает 3 место в списке стран, где чаще всего притесняют права христиан

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