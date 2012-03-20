Книга о пророке Мухаммеде - самая большая в мире

В Объединенных Арабских Эмиратах представили крупнейшую в мире книгу. Как узнали журналисты ТСН-Особливе, книга-великан - это книга о пророке Мухаммеде. Книга имеет пять метров в высоту и четыре метра в длину. Полуторатонное произведение называется "Это Мухаммед" - и посвящено биографии пророка. Самой сложной задачей, говорят издатели, было сделать достаточно прочную бумагу, чтобы он не разорвался, когда читатели будут листать страницы. После выставки в Дубае книга поедет в турне: сначала по арабским странам, а затем и по Европе. Кто из библиофилов не увидит уникальный экземпляр вживую - сможет прочитать его в стандартном размере. Отметим, книга будет переведена на многие языки.

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