Саудовский муфтий призвал к уничтожению христианских храмов

Главный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдул Азиз бен Абдулла призвал власти стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), включая ОАЭ, уничтожить все христианские храмы в регионе, сообщает ТСН.

"Необходимо уничтожить все церкви на территории стран ССАГПЗ", - обратился к властям стран Совета шейх Абдул Азиз бен Абдулла. Он напомнил о давнем правиле, что только ислам может исповедоваться в регионе.

Главный муфтий является наиболее авторитетным представителем суннитского духовенства в Саудовской Аравии, выступающим от имени "религиозного закона". Он возглавляет Верховный совет улемов, Постоянный комитет научных исследований и издания фетв. Обе структуры объединяют самых известных знатоков теоретических и практических сторон ислама.