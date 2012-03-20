Саудовский муфтий призвал к уничтожению христианских храмов
На территориях арабских государств
Главный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдул Азиз бен Абдулла призвал власти стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), включая ОАЭ, уничтожить все христианские храмы в регионе, сообщает ТСН.
"Необходимо уничтожить все церкви на территории стран ССАГПЗ", - обратился к властям стран Совета шейх Абдул Азиз бен Абдулла. Он напомнил о давнем правиле, что только ислам может исповедоваться в регионе.
Главный муфтий является наиболее авторитетным представителем суннитского духовенства в Саудовской Аравии, выступающим от имени "религиозного закона". Он возглавляет Верховный совет улемов, Постоянный комитет научных исследований и издания фетв. Обе структуры объединяют самых известных знатоков теоретических и практических сторон ислама.