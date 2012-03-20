Новруз - мусульманский праздник весны, праздник весеннего равноденствия. Весенний новогодний праздник равноденствия Новруз, возникнув в Хорасане более 3000 лет назад, почти одновременно с возникновением земледелия, распространился по всем сопредельным странам. Корни Новруза уходят в зороастризм. Навруз является древнейшим земледельческим праздником, его происхождение связано с возникновением земледельческого календаря. Фирдоуси и Омар Хайям, служивший при дворе туркменского царя Мелик-шаха, связывали возникновение Новруза с именами легендарных царей Джамшида, Каюмурса и других. По древнему обычаю, до наступления Новруза люди должны убирать в домах и вокруг, рассчитаться с долгами. На праздничный стол складывали круглые лепёшки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов. В Новруз приготовляют кушанья из семи, преимущественно растительных, продуктов, наиболее известным праздничным блюдом является сумаляк - блюдо из пророщенных ростков пшеницы. Также Новруз является началом года по календарю бахаи.

Дата празднования Новруза (варианты: Навруз, Невруз; дословно означает "новый день") - 20-21 марта - выбрана неслучайно, т. к. она приходится на весеннее равноденствие, когда день уравнивается с ночью и весна окончательно вступает в свои права. Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд земледельца. Прежде момент наступления Новруза определялся астрологами, людьми весьма престижной должности в средневековье. Сейчас же их сменили астрономы, которые вычисляют дату прихода Новруза с точностью до минуты.

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