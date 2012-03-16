Иранский оскароносный фильм разгневал студентов-мусульман в Каире

Фильм иранского кинорежиссера Асгара Фархади Развод Надера и Симин, завоевавший в этом году Оскара и множество престижных международных наград, в том числе Золотой глобус, вызвала протест египетских студентов-мусульман и была снята с проката в крупнейшем в Египте Каирском университете.

Планировалось, что картину покажут на фармацевтическом факультете университета, однако это вызвало протест со стороны студентов-суннитов. К этому течению ислама принадлежит подавляющее большинство мусульман Египта. Они обвинили авторов фильма в пропаганде шиизма (по численности приверженцев в мире второе после суннизма направление в исламе, к которому принадлежат большинство иранцев) и потребовали у администрации факультета запретить показ. Студенты также заявили, что Иран поддерживает режим сирийского лидера Башара Асада, а значит, иранские кинофильмы не должны показываться в Египте, где победила революция, сообщает в четверг арабская газета Аш-Шарк аль-Аусат.

Руководство рассмотрело обращение студентов и сняло картину с показа.

Между тем Египетский творческий фронт, объединяющий деятелей искусства, резко раскритиковал такую реакцию студентов на киноленту и действия администрации Каирского университета.

"Вспомните, что ваш голос был услышан, благодаря борьбе за демократические свободы во время январской революции. Это позор, что теперь вы сами подавляете эти свободы!" - заявили представители Фронта.

Известные в Египте кинорежиссеры, актеры, писатели и поэты обратились к администрации Каирского университета с просьбой разобраться в случившемся и более не допускать позорного "мракобесия" в стенах знаменитого Храма науки.

Существенное усиление в последнее время в Египте радикальных исламских настроений вызывает беспокойство у египетской христианской общины (порядка 10% населения страны) и светской части египетского общества. Тенденция к жесткой регламентации жизни египтян в строгом соответствии с религиозными нормами появилась после падения режима экс-президента Хосни Мубарака в ходе народного восстания в 2011 году и победы исламских партий, в том числе консерваторов-салафитов, на парламентских выборах в Египте.

В египетской студенческой среде настроения к радикальной исламизации наиболее заметны. В средних школах и вузах Египта вновь разрешили приходить на экзамены в никабах (свободная женская одежда в исламе, полностью скрывающая лицо и фигуру). А школьным преподавателям, наоборот, запретили носить облегающие джинсы, золотые цепочки и браслеты, а также жевать жвачку.

Напомним, что картина Развод Надера и Симин (Jodaeiye Nader az Simin) получила Оскара в номинации Лучший иностранный фильм. В данной номинации в 2012 году были также представлены: Быкоголовый (Rundskop, Бельгия), Примечание (Hearat Shulayim, Израиль), Господин Лазар (Monsieur Lazhar, Канада) и Укрытые (In Darkness, Польша).

Ранее сообщалось о том, что иранские власти не выдали разрешения на проведение торжественной церемонии в честь режиссера Асгара Фархади и его фильма Развод Надера и Симин: многим иранским консерваторам не понравились поднятые в фильме социальные проблемы: неравенство между полами и желание многих иранцев уехать за границу.

РИА Новости