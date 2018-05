«Арабская весна»: победное шествие политических партий умеренного ислама

Выдающейся особенностью нынешнего этапа «Арабской весны» стала победная поступь политических партий умеренного ислама в процессе парламентских выборов в Тунисе, Марокко, Египте, Кувейте, заметное усиление их позиций в Переходном Национальном Совете в Ливии, а также роли сирийских «Братьев мусульман» в оппозиционном лагере.

Фактически, сегодня в пространстве Арабского Востока, утверждаются три модели участия политических партий умеренного ислама в политической структуре и политической жизни государства. Первая модель – формирование новых политических режимов в бывших республиках прозападного уклада (Тунис, Египет) во главе с исламскими партиями умеренного типа (Эн-Нахда в Тунисе, Партия свободы и справедливости в Египте). Вторая модель наиболее выразительно отделилась в Марокко после победы в парламентских выборах умеренной исламской Партии справедливости и развития и назначения королем Марокко новым премьер-министром страны генерального секретаря этой партии А. Бенкирана [1].

Следовательно, в этой стране складывается новая, невиданная раньше в Арабском мире модель, когда в структуру монархического режима инкорпорируется исламская партия умеренной направленности и таким образом страна получит могучий толчок к воссозданию своей цивилизационной идентичности как снизу, от наиболее влиятельной политической партии, которая одержала победу на парламентских выборах, так и сверху, в результате комплекса инициатив и реформ со стороны короля. По мнению таких известных американских специалистов, как директора ближневосточных программ Института Карнеги М.Отава и вице-президента института М.Муашера Марокко «выглядит моделью» для таких арабских монархий, которые будут следовать такому примеру [2]. Скорее всего, такое развитие событий и избрание такой модели для своего дальнейшего развития ожидает и Королевство Иорданию. Среди аравийских монархий, вероятнее всего, к такому развитию ситуации приблизится Кувейт, особенно после парламентских выборов 2 февраля 2012р.

На этих выборах происламские силы завоевали 34 места из 50 в парламенте страны, в том числе – 23 – сунитские исламисты [3]. Среди сунитских исламистов кувейтские Братья-мусульмане, которые имеют название Исламское конституционное движение – удвоили свое присутствие в нынешнем парламенте по сравнению с предыдущим.

Также, можно сделать вывод о формировании третьей модели роста влияния политических партий умеренной направленности, когда такая партия становится центром объединения всех оппозиционных структур в странах с диктаторскими режимами, в частности военными диктаторами. Такая модель формируется, как уже вспоминалось, в Сирии, где сирийские Братья-мусульмане все увереннее перебирают на себя роль центра оппозиционных сил, которые противостоят режиму Б.Асада, а также, в последнее время, и в Алжире, где активизировалась политическая партия умеренного ислама под названием – Исламское движение за гражданское общество и мир накануне парламентских выборов 2012 г. Упомянутая партия осуществляет сегодня работу по объединению в одну силу всех политических партий и общественных объединений в Алжире, которые противостоят военной диктатуре Бутефлики [4].

Такой политический рост роли умеренных исламских сил на современном этапе «Арабской весны» полностью закономерно обуславливается самой сущностью этого исторического явления. Его внутренней сущностью, содержанием является цивилизационная натурализация Арабского мира, возобновление своего цивилизационного кода, возвращение своей цивилизационной идентичности на основе Ислама, но Ислама, обогащенного опытом, знаниями и вызовами XXI века, которые на первый план выдвинули такие фундаментальные ценности Ислама как справедливость, уважение и защиту прав религиозных и национальных меньшинств, права личности и т.д.

Примечательно, что такой цивилизационный контекст «Арабской весны» все более осознают и там, где начало широкомасштабных трансформаций Арабского мира было встречено с нескрываемым предостережением и опасением. Так, в комментарии известной китайской газеты Peope`s Daily по поводу визита в страны Залива премьера КНР Вень подчеркивалось, что «Арабская весна» изменила основной цвет политической ситуации в арабском мире, создав большой «зеленый» ландшафт... В действительности, это... не движение назад. Это отход от многолетней и чрезмерной секуляризации свергнутых режимов, а также возвращения к традиционной культуре... Конечно, мир должен шире и всесторонне посмотреть на эти страны, желая им всяческих успехов. В конце концов, это выбор всего арабского народа [5].

Однако, в отличие даже от Китая, официальная Россия настойчиво демонстрирует нежелание понять сущность и направленность тех широкомасштабных изменений, которые происходят в настоящее время на поприщах Арабского мира, что непременно приводит к серьезным ошибкам стратегического характера на Ближнем и Среднем Востоке. В своей редакционной статье «Сирия: советское похмелье вернулось головной болью», британская Гардиан подчеркивает, что в результате твердолобой и упрямой поддержки Б.Асада Россия способна потерять больше, чем физические ресурсы [6]. Известный сирийский правозащитник и эксперт по проблемам Сирии О.Шаар анализирует истоки современного, как он высказывается, «фиаско русской политической арабистики» и отмечает, что она объясняет причины «Арабской весны» сугубо и исключительно внешними факторами [7].

Практически большинство аналитиков и политических деятелей отмечают заметное усиление роли политического ислама на современном этапе процесса трансформационных сдвигов в Арабском мире как одну из наиболее важных черт этого этапа. Однако делаются при этом прямо противоположные выводы. Так, значительное количество русских арабистов и исламоведов оценивают такую тенденцию крайне негативно.

Например, известный русский исламовед А.Игнатенко, президент института религии и политики, который, кстати, является членом Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, оценивая победу происламских сил на парламентских выборах в Египте, считает не больше не меньше, что «исламисты с помощью заграничных спонсоров ведут страну к распаду» [8]. Такая оценка роли ведущих исламских партий, которые победили на последних выборах в Тунисе и Египте, фактически сбегается с оценками американских аналитиков Вашингтонского института Ближнего Востока, известного своей откровенной произраильской позицией. Так, Д.Поллак, аналитик по вопросам политического ислама, предостерегает, что во время своих отношений с египетскими Братьями-мусульманами нельзя верить ничему из того, что было ими сказано [9].

И все же, ведущим мнением современной политической арабистики и исламоведения, признанных политических деятелей является понимание важности укрепления в Арабском мире целой категории политических партий умеренного ислама, которым присущи общие или похожие ценности и принципы, программные принципы и необходимость адекватного, объективного и непредвзятого анализа этой группы политических партий, их роли в современном этапе «Арабской весны» и ее дальнейшей роли. Министр иностранных дел Германии Г.Вестервелле в своей статье «Политический ислам и демократия» отмечает, что политический ислам не является тем же, что и радикальный ислам. Исламская ориентация сама по себе абсолютно не значит, что указанная группа является ретроградной, антимодерной, антидемократической, или такой, которая выступает против свободы [10].

Сегодня, на огромном пространстве Арабского мира, от Марокко и до Залива успешно разворачивает свою деятельность значительная группа политических партий умеренного ислама. Они действуют в разных социально-политических условиях, но всех их объединяет сходство программных основ, принципов и ценностей.

Эн-Нахда в Тунисе, Партия справедливости и свободы в Египте, Партия справедливости и развития в Марокко, Движение исламского действия в Иордании – политическое крыло иорданских Братьев-мусульман, Исламское движение за гражданское общество и мир в Алжире, Партия справедливости и построения в Ливии, Хамас в Палестине – вот далеко не полный перечень членов этой группы партий. Аналитики отмечают, что эту группу арабских политических партий умеренного ислама можно определить как трансформацию на арабской почве опыта правящей в Турции Партии справедливости и развития, которая стала своеобразной моделью для развития партийного формата политического мэйнстрима «Арабской весны» [11].

На сегодня пока существует крайне мало информации относительно действительных механизмов, ключевых политических актеров, которые создали такую сеть фактически однотипного направления в политическом исламе, которое сегодня принято называть умеренным направлением.

Можно лишь констатировать, что объективные социально-политические, духовно-идеологические и социальные предпосылки формирования отмеченного лагеря созрели в течение последних 10-15-ти лет. Историческая победа турецкой Партии справедливости и развития в 2002 г., и ее дальнейшие уверенные шаги в направлении выведения своих стран на качественно новые параметры развития, доказали на практике возможность успешной реализации происламской политической силой своей управляющей роли в мусульманской стране. Турецкая модель, неотъемлемой составляющей которой стало руководство страной и ее развитием со стороны сильной умеренной исламской партии, – дало огромный толчок для Арабского мира, который напряженно искал новые ориентиры развития [12].

Успешный турецкий опыт дал новое дыхание в ускорении качественного обновления такой панарабской политической сети, как Братья-мусульмане, которые настойчиво искали новый формат своей деятельности, что отвечал бы социально-политическим и социально-экономическим реалиям арабского общества начала XXI века формами своей деятельности.

Новый беспрецедентный мировой финансово-экономический кризис, который начался осенью 2008 г., приход к власти в Белом Доме нового американского президента Б.Обамы с его новыми идеями и инициативами, значительно ускорили вызревание этого формата и когда взорвались первые вспышки революций в Северной Африке, политические партии умеренного ислама в Арабском мире были готовы активно включиться в борьбу.

Среди определенных моделей участия политических партий умеренного ислама в политической структуре современного арабского общества особое внимание привлекает первая модель – к которой в настоящее время относятся прежде всего такие страны, как Тунис и Египет, а также, возможно, и Ливия (при условии, что здесь будет происходить дальнейшая консолидация новой революционной власти, а ведущую роль окончательно получат ливийские Братья-мусульмане).

На сегодня в этой группе стран лидирует Тунис; 23 октября 2011р. в Тунисе на первых после революции парламентских выборах уверенную победу одержала Эн-Нахда (партия Возрождения), которая получила больше 41 процента голосов избирателей. Партия сама позиционирует себя как умеренная исламская партия, которая выступает за сохранение тунисской идентичности как арабской и мусульманской нации [13].

Эн-Нахда стала правопреемницей Исламского движения Туниса, которое позиционировало себя как часть Братьев-мусульман и которое, начиная с середины 70-х годов возглавлял известный политический деятель Р.Ганнуши. В 1989 г. Движение изменило свое название на сегодняшнее и декларировало свое расположение к демократии и плюрализму [14].

В заявлении Эн-Нахди, в связи с первой годовщиной тунисской революции 14 января 2012р., партия подтвердила свою ответственность за достижение главных целей революции – свободы, достоинства, закона и равенства [15].

После октябрьских выборов в парламент Туниса премьер-министром страны стал Генеральный секретарь Эн-Нахди Х.Джебали. Главным заданием новоизбранного парламента является подготовка новой современной и демократической конституции, а после этого проведение на протяжении года новых выборов. Новое правительство Туниса сразу сосредоточилось на решении целого комплекса назревших экономических проблем и, прежде всего, таких, как безработица, инфраструктура, возобновление безопасностного блока, реформирование системы юстиции в стране [16].

Главной страной, от трансформационного обновления которой решающей мерой зависит судьба «Арабской весны», степень ее масштабности, последовательности, глубины и влияния на мировые процессы, является, безусловно, Египет. На выборах в Народную Ассамблею – нижнюю палату парламента, которые проходили в течение 2-х месяцев, исламские партии одержали убедительную победу – почти две трети парламентских мест.

Политическое крыло египетских Братьев-мусульман – Партия свободы и справедливости – получила вместе со своими союзниками 47,18% голосов. Ультраконсервативная салафитская партия Ан-Нур получила 24,28% [17]. В верхнюю палату парламента (Консультативный Совет) избраны 105 дипутатов Партии свободы и справедливости, и 46 – «Ан-Нур». Всего египетские исламские партии завоевали в общем количестве 56,3% депутатских мандатов верхней палаты [18]. После этого обе палаты назначат комиссию в составе 100 человек, которые будут писать новую конституцию Египта.

Свидетельством ведущей роли Партии свободы и справедливости в политическом процессе современного Египта стало избрание спикером новоизбранного парламента Генерального секретаря партии М.С.Кататни [19]. Также, спикером Консультативного Совета избран известный активист Партии свободы и справедливости, профессор А.Фахми, который является одним из наиболее уважаемых ученых Египта [20].

На сегодня перед египтянами поставили 3 главных задания, которые нужно решить в ближайшие сроки: закончить избрание двухпалатного парламента, избрать президента и трансформировать власть от военных к гражданскому правительству с Высшим Советом Вооруженных Сил, который вернется к своей обычной роли как совет, что обговаривает военные вопросы под руководством президента и, наконец, написать новую Конституцию [21]. По мнению директора Ближневосточного центра Института Карнеги П.Салема, Братья-мусульмане, скорее всего, будут доминирующей политической партией в Египте в течение следующего десятилетия или даже больше, управляя в коалиции с разными националистическими, либеральными и секулярными партиями. Также, они, вероятно, разделят власть с военными в полудемократическом порядке, в котором будет доминировать сильная ось Братья-мусульмане – военные [22].

В целом, нынешняя правящая партия Египта – Партия свободы и справедливости, сталкивается со значительно более серьезными проблемами, чем Эн-Нахда в Тунисе. Среди таких проблем – значительное влияние на внутриполитическую жизнь и внешнюю политику страны радикальных исламистов – салафитов, которые часто провоцируют межрелигиозные конфликты. Большая роль армии во всех сферах общественной жизни, которая исторически сложилась в Египте в течение последних 6-ти десятилетий и под. Важнейшим условием успешного продвижения на пути глубоких превращений Партия свободы и справедливости считает сохранение и укрепление своего союза с другими демократическими силами в стране.

Cразу же после парламентских виборов Глава Партии свободы и справедливости М.Мурси подчеркнул, что целью партии является образование современного египетского гражданского, конституционного государства, которое базируется на свободе и демократии [23]. В своей речи после избрания спикером Народной Ассамблеи, бывший Генеральный секретарь партии свободы и справедливости М.С.Кататни особенно отметил, что широкомасштабная работа парламента должна базироваться на почве формирования современного Египта и сочетания многовековой истории страны с ее ярким будущим [24].

Особое внимание Партия свободы и справедливости уделяет на нынешнем этапе решению комплекса неотложных и чрезвычайно сложных экономических проблем современного Египта. Партия разработала амбициозную программу экономического развития страны, которая призвана в течение 8 лет обогнать экономику Турции и Малайзии. Как заявил доктор М.Джауда, член экономического комитета Партии свободы и справедливости, партия намеревается реализовать этот большой национальный проект, опираясь на человеческий ресурс в разработке современных технологий [25]. В начале работы Народной Ассамблеи руководство партийной фракции в парламенте отметило, что главными партийными приоритетами в экономической сфере являются уменьшение финансовой коррупции, обеспечение рабочими местами безработных, экономическое развитие, решение проблем, которые касаются всех граждан страны – газовый кризис, рост заграничных валютных поступлений, особенно за счет развития туризма и эксплуатации Суэцкого канала и тому подобное. Особое внимание необходимо уделить созданию рабочих мест для безработной молодежи, которых насчитывается около 12 млн., решению проблемы выплаты населению газовых субсидий в объеме 16 млрд. египетских фунтов (2,7 млрд. дол.), росконсервации тех промышленных предприятий, которые были закрыты в предыдущее время. Партийный план экономического развития на 2012-2013 годы должен обеспечить реструктурацию экономики и эффективное использование сельскохозяйственных земель. Такие мероприятия расцениваются как первые шаги в направлении экономической стабильности [26].

Таким образом, главной, знаковой особенностью современного этапа «Арабской весны» является заметное усиление роли политических партий умеренного ислама, которые в некоторых странах и субрегионах Арабского мира превращаются в ведущую политическую и идеологическую силу. Этот процесс отображает превращение конструктивного, умеренного Ислама на мейстрим в современном мусульманском дискурсе [27]. Именно такой ислам позволяет тем политическим партиям и движениям, которые избрали его как основу своих ценностей и программ, ответить на современные вызовы и вопросы арабского общества и возглавить широкомасштабные трансформации в регионе.

Вячеслав Швед, ведущий научный сотрудник отдела Азии и Африки Института мировой экономики и международных отношений НАН Украины, вице-президент Всеукраинской общественной организации «Украинский центр исламоведения» - для "УНИАН-Религии"