Аятолла Хаменеи издал фетву против бороды короля Марокко

Верховный лидер Ирана (рахбар) Аятолла Али Хаменеи издал фетву против… бороды короля Марокко, Мохаммеда VI, назвав её «неисламской», передаёт Jerusalem Post.

В язвительной речи, транслировавшейся по иранскому государственному телевидению, 72-летний «великий аятолла» Хаменеи заявил, что борода Мухаммеда VI – это «позор» и «плевок в лицо пророка».

Король Мохаммед VI - мусульманин суннит, является 3-м по счёту королём с момента признания в 1956 г. независимости Марокко от Франции. Полный титул Мохаммеда VI — «Его величество король Мухаммад VI, повелитель правоверных, да дарует ему Аллах победу». Род короля претендует на происхождение от Мухаммада.

Монарх носит коротко стриженую бороду, больше напоминающую лёгкую небритость, временами вообще бреет бороду.

В прошлом году Мохаммед VI вызвал скандал в арабском мире, когда заявил представителем западной прессы, что «никогда ещё не видел исламской бороды», и что головные платки «скучны».

Белобородый шиитский лидер Хаменеи ранее не раз выступал против дозволения стричь и брить бороду, а также за установление минимальной длины бороды для мужчин Ирана в 5 дюймов. Более того аятолла лично призывал сжигать флаги Марокко на площадях, скандировать антиправительственные лозунги и кидать в портрет короля Марокко ботинками, пишет Jerusalem Post.

В ответ на заявление Хаменеи Мохаммед VI отреагировал не менее резко. В интервью марокканскому телеканалу Camel Plus король заявил, что эта фетва - «просто очередная чушь, которая вполне характерна для шиитов… Иранцы — это даже не арабы». Кроме того, монарх отметил, что у него «модная короткая борода, которая нравится женщинам».

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