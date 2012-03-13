Власти Судана лишили христиан гражданства

Правительство Судана решило сделать свою страну полностью мусульманской и с этой целью лишило гражданства всех проживавших на ее территории христиан. От 500 000 до 700 000 христиан, проживавших в Судане, теперь в приказанном порядке обязаны переехать в новую страну — Южный Судан, сообщает агентство CWN со ссылкой на Ecumenical News International (ENI).

Два миллиона человек погибли в ходе продолжительной гражданской войны, которая шла в Судане с 1983 по 2005 г. между мусульманским севером и в значительной степени анимистическим и христианским югом. Гражданская война закончилась, когда президент Омар Хассан Ахмад Аль-Башир, обвиненный Международным уголовным судом, допустил, чтобы юг получил автономию. Южный Судан добился полной независимости и стал отдельным государством в июле 2011 г.

Согласно сведениям ENI, правительство Судана объявило, что все, чьи «родители, бабушки и дедушки или прабабушки и прадедушки родились в Южном Судане или [кто] принадлежит любой южной этнической группе», больше не являются гражданами Судана и должны покинуть страну к 8 апреля.

Викарный епископ диоцеза Хартума Даниэль Адвок говорит: «Перемещение совершить нелегко..., у людей дети учатся в школе, у них есть свои дома... Это почти невозможно». Епископ потребовал соблюдения элементарных прав людей, неожиданно оказавшихся на положении изгоев в своей стране. «Все имеют право выбрать, где они хотят жить. Это - право человека», — заключил прелат.

Седьмица.

