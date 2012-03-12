Руководителя мусульманской общины отстранили от дел

Духовное управление мусульман Крыма 7 марта сообщило о лишении права Камиля Аметова возглавлять одну из общин полуострова. Причина, вызвавшая подобный суровый вердикт - выявление факта употребления им алкогольных напитков.

Начало истории датируется 3 ноября 2011, когда в информационном агентстве «Крымские новости» («QHA») журналист Айдер Аджимамбетов опубликовал материал, в котором первый заместитель председателя меджлиса Рефат Чубаров отмечает, что в личном разговоре давал совет Камилю Аметову не употреблять крепкие напитки.

Уже через несколько дней председателем совета религиозной мусульманской общины «Сабур», именно эту должность занимал Аметов, было подано заявление в суд с целью опровергнуть неправдивые факты, которые портят репутацию руководителя. Также, в то время глава общины требовал 30 тыс. гривен компенсации за нанесенный моральный ущерб (по 10 тыс. из агентства, автора статьи и Рефата Чубарова).

20 января центральный районный суд г. Симферополя начал рассмотрение этого дела. Как сообщает пресс-служба духовного управления мусульман Крыма, отвечая на вопрос представителя Рефата Чубарова, Хатидже Мамутовой, употребляет ли он вообще «алкоголь», Аметов ответил: «... В жизни бывают праздники, в жизни бывает Новый год ... Я здоровый человек!».

После дополнительного внутреннего расследования и, учитывая подобные высказывания и дополнительные факты по этому делу, Муфтият принял решение уволить Камиля Аметова с должности председателя религиозной мусульманской общины ДУМК - «Сабур». Также организация рекомендовала членам общины представить новую кандидатуру председателя на утверждение.

Служители Фемиды также не были благосклонны к Аметову: центральный районный суд г. Симферополя отказал в удовлетворении в полном объеме исковых требований Камиля Аметова о защите чести, достоинства, деловой репутации и опровержении информации, которая не соответствует действительности.

РИСУ