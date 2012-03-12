Фанаты мусульмане забили камнями 14 подростков-эмо

По меньшей мере 14 подростков, которые причисляли себя к субкультуре эмо, были забиты до смерти камнями в Багдаде за последние три недели. Об этом сообщили источники в медицинских кругах и правоохранительных органах иракской столицы.

Шиитские экстремисты, предположительно причастные к убийствам, распространяют в некоторых районах списки тех, кто станет следующей жертвой, если не изменит прическу и стиль одежды. В каждой из таких листовок около 20 имен.

Западные СМИ пишут, что убийства участились после того, как МВД Ирака в феврале объявило субкультуру эмо сатанизмом и предписало полиции бороться с ней.

Кириос