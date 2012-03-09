Нигерийские исламисты будут похищать женщин-христианок

Исламская террористическая группа Боко Харам, которая угрожает полностью уничтожить Христианство в Северной Нигерии, объявила, что будет похищать женщин-христианок, чтобы добиться скорейшего осуществления своей цели, сообщает CWN.

«Мы собираемся привести в действие новые намерения и ударить по христиан страхом перед властью ислама, похищая их женщин», — сказал представитель Боко Харам.

«Мы потребуем в качестве выкупа за них, чтобы их семьи покинули наши исламские территории, — продолжил представитель исламистов. — Мы создадим такие условия, что христианское присутствие в нашем регионе полностью исчезнет, и будет создано надлежащее исламское государство, в котором христиане будут не в состоянии оставаться».

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