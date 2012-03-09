Фильм о крахе византийской империи популярен у мусульман

На экранах кинотеатров Турции идет показ художественного фильма Fetih 1453 (Завоевание 1453) – о взятии турецким султаном Мехметом II Константинополя в 1453 году, сообщает mignews.

Падение Константинополя стало началом краха тысячелетней христианской византийской империи и триумфом ислама в Малой Азии и Средиземноморье.

Фильм стал самым дорогим и успешным, зрелищным и наиболее противоречивым в истории турецкого кинематографа. Он пользуется большой популярностью в исламских странах и у европейской мусульманской аудитории.

