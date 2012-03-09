Фильм о крахе византийской империи популярен у мусульман
13:22, 09 марта 2012Ислам
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"Завоевание 1453"
На экранах кинотеатров Турции идет показ художественного фильма Fetih 1453 (Завоевание 1453) – о взятии турецким султаном Мехметом II Константинополя в 1453 году, сообщает mignews.
Падение Константинополя стало началом краха тысячелетней христианской византийской империи и триумфом ислама в Малой Азии и Средиземноморье.
Фильм стал самым дорогим и успешным, зрелищным и наиболее противоречивым в истории турецкого кинематографа. Он пользуется большой популярностью в исламских странах и у европейской мусульманской аудитории.
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