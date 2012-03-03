Исламисты подвергли пыткам женщину-христианку

Женщина-христианка была подвергнута жестоким пыткам на улицах деревни в пакистанской области Пенджаб. Толпа мусульман подвергла христианку издевательствам, заподозрив ее в «антиисламских взглядах», сообщает издание «The Times оf India».

Около 30 жителей Кот Мират, деревни в районе Сиалкот, расположенной в 80 км от Лахора, вытащили Симу Биби из ее дома и водили по улицам, подвергая ее избиению и надругательствам после того, как обрили ей голову.

После всего случившегося Сима Биби и ее семья покинули деревню, чтобы спасти свои жизни, сказали местные жители.

Офицер региональной полиции Мухаммед Амин сказал журналистам, что 26 человек арестованы по обвинению в пытках Симы Биби. Амин сказал, что полиция ничего не знает о нынешнем местонахождении Симы Биби и ее семьи. Полиция усилила патрулирование деревни из-за напряженных отношений между мусульманами и христианами, сообщил Амин.

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