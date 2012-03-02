Ответственные за сожжение Корана должны быть наказаны

ООН поддержала президента Афганистана Хамида КАРЗАЯ в призыве к США принять дисциплинарные меры в отношении американских военнослужащих, которые сожгли Коран, говорится в заявлении организации.

Несмотря на извинения президента США Барака ОБАМЫ перед афганцами, сообщения о сожжении религиозных книг на базе "Баграм" вызвали волну протестов по всей стране.

По последним данным, в ходе возникших из-за этого скандального инцидента протестов в Афганистане погибли не менее 30 человек, в том числе два американских солдата.

Седмица.Ru

