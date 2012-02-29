В Иране учитель - христианин получил мягкий приговор
04:08, 29 февраля 2012Ислам
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За религиозную пропаганду
Школьный учитель, который перешел из ислама в христианство, получил мягкий приговор - он должен провести в тюрьме три года.
Суд в Керманшахе, который принял такое решение, считает, что своей религиозной пропагандой учитель угрожал национальной безопасности страны.
Учителя арестовали год назад, однако позднее его выпустили под залог. С лета 2011 года он снова находится в центральной тюрьме Керманшахе.
По законам шариата, в определенных случаях мусульман, перешедших в другую веру, нужно наказывать смертной казнью. Поэтому чаще всего принятие христианства в Иране осуществляется тайно.
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