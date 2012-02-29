Ватикан заинтересовался текстом, написанным от имени апостола Варнавы

Несколько дней назад Ватикан проявил интерес к литературному тексту, написанному 1500 лет назад от имени апостола Варнавы, в котором Иисус якобы предсказал приход Пророка Мухаммада.

Как сообщает Daily Mail, ссылаясь на министра туризма и культуры Турции Эртугрула Гюная (Ertugrul Gunay), папа Бенедикт XVI выразил желание ознакомиться с текстом, который был обнаружен 12 лет назад на территории Турции.

Эта версия евангелия никогда не признавалась христианской Церковью за то, что изложенная в ней трактовка Иисуса Христа во многом похожа на исламскую.

В тексте, который ранее христианская Церковь считала одним из многочисленных псевдоапокрифов, Иисус больше похож на человека, а не Бога, кроме того, он предсказывает пришествие на землю Пророка Мухаммада, словами: «Как будут звать мессию? Мухаммед – вот его благословенное имя».

В тексте якобы Иисус отрицает свое мессианство, заявляя, что мессия будет из рода Исмаила, то есть из числа арабов.

Евангелие от Варнавы

Мусульмане утверждают, что данный текст является копией евангелия от Варнавы, которое дополняет четыре канонических евангелия и написано одним из апостолов и основателем киприотской Церкви.

По словам министра, Ватикан направил его ведомству официальный запрос с просьбой ознакомиться с рукописью, которая была изъята турецкой полицией у контрабандистов в 2000 году и с тех пор хранится в этнографическом музее Анкары, где она вскоре будет выставлена на всеобщее обозрение.

Книга написана на пергаменте золотом на родном языке Иисуса – арамейском – и переплетена в кожу.

Вскоре ученые проведут тщательнейшее изучение рукописи с целью выяснить ее истинный возраст и авторство, сообщил турецкий профессор теологии Ёмер Фарук Харман (Ömer Faruk Harman).

Пока же турецкие специалисты не исключают возможности того, что это может быть копия евангелия от Варнавы – древнего апокрифа, существование которого до сих пор имело косвенные подтверждения.

В силу огромной культурно-исторической ценности рукописи, даже фотокопии ее страниц оцениваются в 1,7-2,3 миллиона долларов США.

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