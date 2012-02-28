Крымские мусульманки соревновались за звание «супер-бабушки»

Женский комитет симферопольского центра ВАОО «Альраид»18 февраля провел сладкий стол, который в этот раз было решено посвятить представительницам старшего поколения, подарив им свое внимание, любовь и заботу. Именно для них предназначалась развлекательная программа «Супер-биташка» («супер-бабушка», кр.-тат.)

Среди гостей и участниц мероприятия (а их вместе с детьми было около 120) были и гости издалека: из Сакского, Красногвардейского, Советского и Бахчисарайского районов Крыма. А одна сестра специально приехала из г. Мелитополя.

Участие в конкурсе, согласно правилам, смогли принять только пять женщин, у которых есть собственные внуки. Они соревновались между собой в таких конкурсах: какими ласковыми словами они любят называть своих внуков, как укладывают их спать, демонстрировали навыки дойки коровы и собирали портфель внуку, учитывая расписание и возраст ребенка. Для усложнения задания портфель нужно было собрать не своему внуку. Были и другие задания.

Конкурс прошел под веселые шутки, смех и апплодисменты. Жюри после некоторого совещания вынесло свой вердикт: награждению подлежали все участницы, правда, в различных номинациях: самая мудрая, ласковая, трудолюбивая, внимательная, а также – супер-повар. Все они получили почетные грамоты и призы.

После этого ученики детской школы «Хабибуллах» показали небольшую концертную программу, которая очень порадовала и умилила их родных и близких. Одинадцатилетняя Зейнеб Керимова в конце программы сказала: «Я очень хотела бы любить бабушку, ухаживать за ней и помогать ей... но, к сожалению, у меня нет родной бабушки. Я прошу Всевышнего для всех вас крепкого здоровья, благополучия и много-много любви от ваших близких, родных, соседей и, конечно же, от нас, ваших внуков в Исламском культурном центре».

Дети подарили присутствующим бабушкам розы и лотосы, изготовленные своими руками из креповой бумаги. Такие поделки, а также салаты, сладкую выпечку и многое другое их учат делать в школе после уроков Эльмаз оджа Чахмарова и Мерьем оджа Муждабаева.

Организаторы тоже услышали в свой адрес множество теплых слов. Алие Усеинова из Сакского района поделилась, что еще нигде так тепло и веcело не отдыхала в кругу сестер по вере.

Гульфире Юнусова из Мелитополя поблагодарила всех – и организаторов, и участников – за хорошую, доброжелательную, теплую атмосферу, и прочитала свой стих об Исламе. Другая сестра поделилась шутливым возмущением мужа: почему нет конкурса «Супер-дедушка»?

Женский комитет Симферополя на следующем чаепитии планирует проведение конкурса «Супер-келинчик» (Супер-невеста), ведь мусульманки должны стремиться делать наилучшим образом всё: поклоняться Всевышнему, воспитывать детей, выполнять домашние и благотворительные дела, – и отдыхать. А Всевышний всегда помогает в благих начинаниях.

Ислам в Украине