Иран ввел новые санкции против христиан
05:04, 27 февраля 2012Ислам
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Прошла серия арестов
Международная напряженность вокруг Ирана негативно отражается на местных христианах.
Агентство Fides сообщает о введении запрета на использование персидского языка на христианских богослужениях.
Агентство напоминает также о серии арестов христиан в Иране. Наибольшую огласку получило дело 34-летнего протестантского пастора Юзефа НАДАРХАНИ, приговоренного к смертной казни.
Аресты и ограничения касаются не только запрещенных "домашних" общин, но и официально признанных церквей.
Последнее ограничение на использование персидского языка в богослужениях является частью давления на религиозные и этнические меньшинства в стране.
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