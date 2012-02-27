Иран ввел новые санкции против христиан

Международная напряженность вокруг Ирана негативно отражается на местных христианах.

Агентство Fides сообщает о введении запрета на использование персидского языка на христианских богослужениях.

Агентство напоминает также о серии арестов христиан в Иране. Наибольшую огласку получило дело 34-летнего протестантского пастора Юзефа НАДАРХАНИ, приговоренного к смертной казни.

Аресты и ограничения касаются не только запрещенных "домашних" общин, но и официально признанных церквей.

Последнее ограничение на использование персидского языка в богослужениях является частью давления на религиозные и этнические меньшинства в стране.

Сatholicnews