Время намаза теперь можно узнать, получив sms на свой мобильный телефон. Для этого необходимо лишь подключить соответствующий сервис. Данная услуга стала возможной, благодаря разработке казанского программиста Алмаза САЙФУТДИНОВА.

"Данный проект не несет никакой коммерческой нагрузки, мой сервис использует календарь Google, поэтому все sms-сообщения бесплатные. Просто однажды я подумал, что для мусульман это будет полезно", – рассказал разработчик.

"Основная группа пользователей – это мусульмане из Татарстана. На сегодняшний день число подключившихся еще не так много, т.к. сайт еще недостаточно популярен. Однако уже есть пользователи из Москвы, Краснодара, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Казахстана, Южной Кореи, Беларуси и Норвегии", – говорит Алмаз.

Данная услуга будет особо полезной для тех, кто уезжает в командировку или путешествие в другой регион или страну. Теперь, для того, чтобы вовремя совершить намаз, необходимо лишь зайти на сайт www.5namaz.ru и загрузить в календарь часовой пояс для данного региона.

Ислам News

