В Таджикистане количество мечетей превысило количество школ

В Таджикистане на данный момент насчитывается 3882 религиозных объединения, сообщил журналистам зампред правительственного Комитета по делам религий Мавлон Мухторов.

В это количество входят 74 неисламских религиозных объединения, 3424 мечети пятикратной молитвы, 344 соборных мечетей и 40 центральных соборных мечетей.

"Накануне мы выдали разрешение на деятельность 45 новым мечетям в различных частях нашей республики", - сказал М.Мухторов.

По данным министерства образования Таджикистана, в республике в настоящее время работает 3793 общеобразовательных школ. Многие из них переполнены. Классы по 40 учащихся уже давно перестали быть редкостью в республике.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон ранее высказывал озабоченность тем, что в годы независимости в стране построено огромное количество мечетей, а школ - гораздо меньше.

Между тем Партия исламского возрождения Таджикистана, единственная легально действующая партия религиозного толка в регионе, не видит причин для беспокойства, поскольку власти сами принимают решение о строительстве новых школ.

В Таджикистане около 99% населения исповедуют ислам, в основном суннитского толка. На востоке Таджикистана около 150 тыс. жителей Памира исповедуют ислам шиитского толка.

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