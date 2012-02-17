В Египте совершен очередной погром христиан

Толпа мусульманских фанатиков во главе с представителями салафитов подожгла коптскую христианскую церковь и дома христиан в деревне Mеет Башар к северо-востоку от Каира, сообщает агентство AsiaNews.

В очередном акте насилия против христиан приняли участие около 2 000 исламских экстремистов.

Конфликт, начавшийся в минувшие выходные, утих только к среде, 15 февраля, после посредничества, с которым выступили несколько лидеров «Братьев-Мусульман», которые убедили салафитов покинуть деревню.

В результате инцидента была сожжена церковь св. Марии Авраама в деревне Меет Башар в Загазиге, провинция Шаркия (около 50 км к северо-востоку от Каира).

Насилие было вызвано исчезновением Рании Халиль, девушки-христианки, которая пропала без вести в прошлое воскресенье. Ее отец перешел из Христианства в ислам. Девушка была найдена 15 февраля и теперь находится под охраной полиции. Она и ее мать будут допрошены полицией.

Салафиты учинили погром христиан, пустив слух, что девушка была похищена христианами, чтобы предотвратить ее переход в ислам.

Со времени победы исламистских партий в ходе недавних выборов в Египте нападения на коптов-христиан участились по всей стране. Последнее из них произошло 27 января в деревне эль-Америйя (Кобри-эль-Шарбат), около Александрии. Там зачинщиками погрома также выступили салафиты, которые пытались сжечь дома 62 коптских семей, проживающих в деревне. Инцидент произошел после того, как некоторые мусульмане обвинили портного-христианина Мурада Сами Гюрджиса в том, что он хранит «непристойные» фото женщины-мусульманки в своем мобильном телефоне.

«Мусульманские радикалы используют случаи перехода в Христианство из ислама как предлог для нападения и запугивания коптского сообщества, провоцируя исход коптов», — так объясняет Раиф Грейч, священник Коптско-католической церкви.

«В Западных СМИ преобладает мнение о том, что религиозные столкновения между христианами и мусульманами происходят только в Верхнем Египте и трущобах Каира, где люди необразованны. Фактически же, когда имеет место переход из одной религии в другую, между богатым и бедным, образованным и необразованным, Верхним или Нижним Египтом нет никакой разницы», — утверждает священник.

В мусульманском обществе любой, кто переходит в Христианство, становится изгоем, подчеркивает священник. Напротив, те, кто высказывается против принудительного обращения в ислам, не защищены властями и в большинстве случаев вынуждены забирать свои иски под давлением и угрозами.

Положение еще более ухудшится, считает священнослужитель. Он напоминает, что салафиты - вторая по величине партия в Египте. После выборов они имеют 20 % мест в парламенте. За последние несколько месяцев они уже показали, что готовы использовать свою политическую власть против христиан, подчеркнул Раиф Грейч.

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