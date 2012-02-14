В Саудовской Аравии арестованы 144 человека за празднование дня Валентина
20:51, 14 февраля 2012Ислам
18
И конфисковано розы
Религиозная полиция Саудовской Аравии арестовала 144 человека за празднование дня святого Валентина.
Комитет по поощрению добродетели и предотвращению порока заявил в своем микроблоге в Twitter, что его сотрудники покарали арестованных и что аресты продолжаются.
Организация также конфисковала из магазинов все красные розы, утверждая, что они подстрекают людей к празднованию дня святого Валентина.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter