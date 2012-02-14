Женский Комитет при ДУМУ проведет конференцию

На протяжении месяца мусульмане всего мира отмечают радостное событие рождения Пророка Мухаммада – Маулид. Как сообщили "УНИАН-Религии" в Духовном управлении мусульман Украины, по случаю Маулида Женский Комитет при18 февраля с 15.00 до 17.00 в Киеве по адресу: ул. Лукьяновская, 46 проводит конференцию «Ценность женщины в Исламе».

На конференцию приглашаются представители женских международных, общественных и государственных организаций, правозащитники и СМИ. Участники конференции выступят с докладами о вопросах взаимодействия женских организаций для оптимизации совместной работы, нацеленной на развитие семьи и общества, воспитании подрастающего поколения и

Дополнительную информацию можно получить в Духовном управлении мусульман Украины: тел. (044) 465-18-77, www.islamyat.org, e-mail: press.aide@gmail.com.

