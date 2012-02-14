В Пятигорске убили заместитель муфтия Ставропольского края

В Пятигорске вечером 13 февраля в результате взрыва бомбы под днищем автомобиля погиб заместитель муфтия Ставропольского края Курман Исмаилов, сообщает РИА Новости.

По предварительным данным, он передвигался на "Ниве", которую взрыв превратил в груду металла. Мощность взрывного устройства составила 300-400 граммов в тротиловом эквиваленте.

"Когда Исмаилов уезжал, он не беспокоился и не переживал за свою жизнь - просто попрощался и поехал домой", - сказал сотрудник мечети и добавил, что не располагает информацией, что убитому угрожали.

Следственные органы СКР по Ставропольскому краю возбудили уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 105 (убийство, совершенное общеопасным способом), части 1 статьи 222 (незаконный оборот оружия) и части 1 статьи 226 УК РФ (хищение боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств).

