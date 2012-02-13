Проповедника Абу Катаду выпускают из британской тюрьмы

Радикальный исламский проповедник Абу КАТАДА будет выпущен из британской тюрьмы "Лонг Лартин" в ближайшее время. На прошлой неделе судья принял решение освободить проповедника под залог и перевести его под домашний арест, после того как он выиграл в Европейском суде по правам человека апелляцию против решения о депортации из Великобритании в Иорданию, сообщает ВВС.

Проповедник будет выпущен из тюрьмы и помещен под домашний арест на жестких условиях, которые включают соблюдение комендантского часа после 22:00 и ношение электронного браслета. Кроме того, по условиям освобождения, Катада может выходить из своего дома максимум на час два раза в день. Пользование интернетом и мобильным телефоном запрещено.

На минувшей неделе британский премьер-министр Дэвид КЭМЕРОН и Король Иордании АБДАЛЛА в ходе телефонного разговора договорились совместно разработать "решение" дела КАТАДЫ.

Абу КАТАДА, настоящее имя которого Омар ОТМАН, считается одним из самых влиятельных исламских проповедников в Европе, поддерживающих идею джихада. Ранее британские судьи заявляли о том, что он представляет собой реальную опасность.



Адвокат Эд ФИТЦДЖЕРАЛЬД, представляющий интересы Абу КАТАДЫ, заявил, что его подзащитный провел "в заключении или под наблюдением" почти девять лет, при этом ему не были предъявлены обвинения, а заключение было мотивировано "соображениями национальной безопасности".

