В Киеве состоится фестиваль ко дню рождения пророка Мухаммада

По случаю празднования события рождения Пророка Мухаммада – Маулид в Киеве (ул. Лукъяновская, 46) 12 февраля с 11.00 до 13.00 состоится детский фестиваль под названием «Пророк Мухаммад - наш любимый Пророк», организованный Женским Комитетом при Духовном управлении мусульман Украины. Об этом «УНИАН-Религии» сообщили в Духовном управлении мусульман Украины.

Участников фестиваля ожидает: выступление двух детских ансамблей из Одессы, игры и викторины, костюмированный спектакль, также будет объявлен победитель конкурса на лучший рисунок, который проводился журналом «Веселый Светлячок». В завершение фестиваля для детей будет накрыт сладкий стол.

Представителей СМИ приглашают осветить это событие.

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