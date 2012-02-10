Сомалийские исламисты присоединились к Аль-Каиде

Сомалийская исламистская группировка "Аль-Шабааб" присоединилась к "Аль-Каиде", сообщил в видео, выложенном в интернет, глава международной террористической сети Айман Завахири

В июне боевики "Аль-Шабааб" поклялись в верности Завахири после того, как он был назван лидером "Аль-Каиды" после убийства Усамы бен Ладена в Пакистане. Но видеозапись - первое официальное признание полноценного членства "Аш-Шабаб" со стороны "Аль-Каиды"

В Сомали уже около 20 лет нет централизованного управления. "Аш-Шабааб" на данный момент контролирует центральные районы страны. Исламисты покинули столицу страны Могадишо в 2011 году, но по-прежнему часто совершает взрывы и нападения.

