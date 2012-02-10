Хазим абу Исмаил: В исламе нет места для свободы

Хазим абу ИСМАИЛ, кандидат в президенты Египта, имеющий связи и с «Братьями мусульманами» и с салафитами, рассказал в недавнем теле-интервью о том, что в случае его избрания в стране будет введён закон об обязательном ношении хиджабов для всех женщин.

Также он заявил, что в исламе слишком мало место для свободы, поскольку быть мусульманином это всё равно, что быть военным, - нужно чётко подчиняться всем приказам, включая форму одежды.

«Я здесь ни причём, - объясняет абу ИСМАИЛ, - это Господь миров диктует нам, как нужно одеваться… Покажите мне, где написано, что Аллах дарует вам личную свободу, дайте мне ссылку? – негодующе вопрошает политик. – Никто никогда не говорил этого, кроме людей, не имеющих представления о шариате».

Относительно цитаты из Корана: «нет принуждения в религии» (2:256), он объяснил, что «здесь под религией имеется в виду вероисповедание, - то есть, не стоит принуждать никого переходить в ислам».

«Если женщина – мусульманка, она обязана подчиняться законам ислама и носить подобающую одежду. Надо у неё спросить, пусть честно ответит: хочет она, будучи мусульманкой, не подчиняться исламским законам в исламской стране?» - задаёт Хазим абу ИСМАИЛ риторический вопрос.

Седмица.Ru