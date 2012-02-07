Египетский депутат призвал парламент к молитве

Египетский депутат от салафитской партии "Ан-Нур"Мамдух Исмаил прервал выступление своего коллеги по Народному собранию (нижней палате парламента) азаном - призывом на молитву.

Как передает РИА «Новости», азан состоит из нескольких фраз и произносится нараспев муэдзином или имамом мечети, возвещая о скором начале молитвы.

Непосредственно в зале для заседаний парламентариев азан звучит впервые и, по словам спикера Народного собрания Саада аль-Кататни, является нарушением парламентского устава.

Спикер парламента пытался остановить депутата, однако тот исполнил азан до конца.

"Я не позволю делать это, не шантажируйте нас, вы не являетесь мусульманином в большей степени, чем мы", - сказал спикер парламента. Он также напомнил, что зал заседаний предназначен для обсуждения важных государственных вопросов, а для молитв на территории парламента есть мечеть.

Новый состав парламента, избранный уже после падения режима Мубарака, начал работу 23 января. Порядка 70 процентов в нем занимают депутаты от исламистских партий.