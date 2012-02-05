Король Марокко помиловал исламистов

Король Марокко Мохаммед VI помиловал некоторых известных исламистов, отбывавших длительные тюремные сроки.

Указ о помиловании приурочен к мусульманскому празднику дня рождения пророка Мухаммеда.

Помилованные принадлежали к группе, как предполагалось, ответственной за взрывы смертников в Касабланке в 2003 году.

Журналисты считают, что освобождение исламистов из тюрьмы сигнализирует о смягчении отношения руководства страны после победы умеренной Исламистской партии на парламентских выборах в прошлом году.

ВВС