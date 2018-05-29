В Киевской мечети Ар-Рахма отметили Маулид

В Киевской соборной мечети Ар-Рахма отметили Маулид - рождение Пророка Мухаммада.

Накануне, 3 февраля, после пятничной проповеди и молитвы в мечети Ар-Рахма собравшиеся мусульмане разных национальностей слушали чтение Аятов Священного Кур’ана, Маулид на разных языках, мадихи (песнопения) о любви к Пророку, а также рассказы о знамениях которые произошли, когда родился Пророк Мухаммад.

В этот день Духовное управление мусульман Украины (ДУМУ) провело ежегодное торжественное мероприятие, приуроченное к рождению Пророка Мухаммада. Рождение Пророка Мухаммада — Маулид ан-Наби — отмечается 12 числа третьего месяца Раби аль-авваль исламского календаря.

Рождение Мухаммада стали отмечать лишь спустя 300 лет после прихода ислама.

Поскольку точная дата рождения Мухаммада неизвестна, этот памятный день был приурочен ко дню его смерти. Маулид состоит из чтения молитв и слов поминания Аллаха, славословия пророку, стихотворных повествований и лекций о его жизни и рождении.

На Маулиде принято выражать радость по поводу прихода в этот мир Мухаммада, которого мусульмане считают последним посланником Бога, и возносить за это благодарность Всевышнему, обращаться к Богу с мольбами, раздавать милостыню бедным и вести благочестивые разговоры друг с другом.

По традиции, мусульманин, совершив заклание, не должен скупиться на угощение, необходимо обязательно накормить бедных и голодных.

На банкет по поводу Маулида были приглашены дипломаты, общественные и государственные деятели, а также представители научных и общественных организаций, заграничные гости.

По завершению мероприятия был приготовлен обед, на котором гости отведали угощения.

На протяжении месяца Маулид будет отмечатся во всех городах Украины.

Анастасия Горобец, "УНИАН-Религии".

Фото УНИАН.