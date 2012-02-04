Сегодня мусульмане Украины отмечают Маулид

Мусульманская община мира отмечает день рождения Пророка Мухаммеда 12 числа третьего месяца исламского лунного календаря – раби аль-авваль. По григорианскому календарю в 2012 году день рождения Пророка приходится на 4 февраля. Однако само празднество начинается накануне – с момента захода солнца вечером предшествующего дня.

Историки не знают точной даты рождения Мухаммеда ибн Абдаллы и относят это событие к периоду между 570-м и 580-м годами нашей эры (по григорианскому календарю). Праздник приурочен ко дню его смерти. Это объясняется и тем, что в традиции ислама смерть рассматривается, прежде всего, как рождение для вечной жизни. Поэтому дни рождения отмечаются мусульманами либо очень скромно, либо не отмечаются вообще, а даты смерти справляются более торжественно.

Мухаммед, которого Аллах избрал своим посланником и пророком, родился в Мекке, рано потерял родителей. Ему не пришлось учиться – с ранних лет он начал трудиться.

До 40 лет он жил как все мекканцы, был известен среди них своей исключительной честностью и добрым поведением, надежностью и был облечен доверием. Он любил уединяться в расположенных вокруг Мекки горах, закрываться в пещерах, предаваться размышлениям.

В двадцать седьмой день месяца Рамадан 610 года на горе Джабаль ан-Нур в пещере Хира перед Мухаммедом явился кто-то в человеческом облике и возвестил слова Аллаха: «Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка. Читай! И Господь твой щедрейший, который научил каламов, научил человека тому, чего он не знал». Это был архангел Джибраил, посланец Аллаха. Мухаммед повторил слова вслед за ним, и архангел исчез. Так Мухаммед узнал от Джибраила о том, что Аллах избрал его своим Пророком. Так началась и земная жизнь священной Книги ислама.

После святого Пророка Мухаммеда Всевышний не посылал к человечеству своих пророков, не передавал священные писания. С Кораном связано окончательное утверждение монотеизма – веры в Единого Бога и прекращение обожествления идолов и поклонения им.

В день дарования Пророку Мухаммеду земной жизни празднуют Маулид ан-Наби. Маулид (арабское слово) – рождение, место рождения, время рождения. В соответствии с шариатскими нормами и практикой мусульман, маулид – это название мероприятия, на котором рассказывается о жизни Пророка Мухаммеда, о его характере и поведении во всех жизненных ситуациях.

Празднование Маулида ан-Наби, или рождения посланника Аллаха, – одно из благочестивых новшеств в исламе. Впервые Маулид начали праздновать по указанию правителя местности Ирбиль, который был известным богословом и богобоязненным человеком. Для проведения первого Маулида он собрал известных ученых и праведных суфиев, хорошо знающих хадисы.

Маулид проходит следующим образом: люди собираются для чтения отдельных сур Корана, слушают рассказы (часто в поэтической форме и в виде многоголосного, преимущественно мужского, пения) о знаменательных событиях, происшедших во времена Пророка Мухаммеда, угощают людей, пришедших на Маулид. Среди этих людей могут быть родственники, друзья, соседи, а также те, кто с чистым намерением хочет поддержать устроителей Маулида. За это мусульмане получают небесную награду – сауаб – за совместное поминание благородных деяний Пророка и возвеличивание Всевышнего.

Участие в Маулиде требует особого поведения. Во-первых, надо иметь искреннее намерение (нийат) исполнить желание пригласившего. Во-вторых, нужно отбросить любые неблагочестивые мысли. В-третьих, идя на Маулид, необходимо совершить ритуальное омовение и умаститься дозволенными благовониями. На Маулиде следует отрешиться от мирской суеты: житейских трудностей, желаний, сомнений.

Женщины и мужчины совершают и слушают Маулид раздельно. Если нет возможности расположиться удобно по отдельным помещениям, то между ними нужно повесить плотный занавес. Угощение на Маулид должно подаваться по средствам его устроителя.

В некоторых странах мусульмане в день Маулида устраивают праздничные факельные шествия, участники которых несут изображения матери Пророка благочестивой Амины. В мечетях проходят богослужения во славу матери Пророка. Бедным по случаю торжества раздается милостыня.

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