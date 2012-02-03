Исламисты выиграли выборы в Кувейте

Исламисты одержали победу на внеочередных парламентских выборах в Кувейте, Agence France-Presse. Согласно официальным итогам выборов, объявленным 3 февраля, представители оппозиции, большинство из которых мусульмане-сунниты, получили 34 места в парламенте из 50.

Сунниты, составляющие большинство населения Кувейта, получили 23 места, то есть на 14 больше, чем они имели в предыдущем парламенте. Также в парламент избраны семь мусульман-шиитов, из которых четверо являются представителями исламистских движений. Либералы в новом парламенте получили два места, в то время как в предыдущем имели пять.

Кувейт представляет собой конституционную монархию, где премьер-министра назначает эмир. Представители оппозиции выступают за то, чтобы членов правительства выбирал парламент, а также за расширение полномочий парламента в целом. В соответствии с законами Кувейта, парламент практически лишен законодательной инициативы и может лишь накладывать вето на те или иные законы.

Лента.ру

