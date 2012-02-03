Турция подарила чеченцам три волоса Пророка Мухаммеда

Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган подарил Чеченской республике три волоса Пророка Мухаммеда. Около полуночи минувшего четверга их доставили из Стамбула в Грозный на вечное хранение чеченскому народу.

"Чеченская диаспора в Турции обратилась к Эрдогану с просьбой преподнести в дар Чеченской республике святыню. В течение месяца мы получили положительный ответ, и сегодня мы доставили бесценный подарок в Грозный", - заявил журналистам в грозненском аэропорту председатель чеченского комитета "Сивас" в Турции Айхан Эргювен.

Несмотря на сильный мороз, в аэропорту и на улицах Грозного святыню встречали тысячи жителей республики. В центральной мечети республики состоялся религиозный обряд, посвященный этому событию.

Как уже сообщалось, ровно неделю назад в четверг 26 января в Чеченскую республику из Узбекистана на вечное хранение был доставлен другой волос Пророка Мухаммеда. Святыня представляет из себя шкатулку, в которой находится капсула с волосом основателя ислама.

Достоверно известно, что волос Пророка хранился у потомков курейшитов в Узбекистане во времена халифата. Об этом свидетельствуют документы.

NEWSru

