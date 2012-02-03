Кардаві: Шариат в Египте должен вводиться постепенно

Известный египетский суннитский богослов Юсуф аль-КАРДАВИ высказал своё мнение относительно будущего шариата в египетском исламском государстве, сообщает Memritv.

«Мы должны сделать попытку преподать людям истинное учение ислама. Они не понимают ислам должным образом, - считает исламский богослов. – Нужно объяснить законы шариата, прежде всего. Я считаю, что первые 5 лет, например, не должно быть отрубания рук, - этот период следует посвятить проповеди истинных законов шариата».

«Когда мы сможем накормить всех голодных, организовать школы для учеников, больницы для больных, дома для бездомных, жён для холостяков, только тогда можно будет уже говорить о наказаниях для воров», - заявил аль-КАРДАВИ.

Юсуф аль-КАРДАВИ - автор более чем 120 книг, обладатель 8 международных премий за вклад в исламское образование, является одним из наиболее влиятельных учителей ислама современности, приобрел особую известность среди мусульман всего мира, после выхода его телепрограммы «Шариат и жизнь» на телеканале аль-Джазира, которая собрала аудиторию в 60 млн. человек.

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