500 тыс. подписей собрано в защиту приговоренной к смерти христианки

Более 500 тысяч человек из 100 стран подписали обращение к правительству Пакистана с ходатайством о помиловании приговоренной к смерти пакистанской христианки Азии Биби, сообщает РИА «Новости».

Суд в пакистанской провинции Пенджаб 13 ноября 2010 года приговорил христианку Азию Биби к смертной казни по закону о богохульстве. В июне 2009 года Азия была арестована. Аресту предшествовал ее спор с односельчанками, которые утверждали, что пить воду, поданную христианкой, грешно, так как иноверцы являются "нечистыми". Биби утверждала, что христиане - "такие же люди, как и мусульмане". После этого разъяренная толпа ворвалась в дом Биби, избила ее детей и угрожала расправой самой Азии, которая была спасена подоспевшей полицией. Через пять дней женщину арестовали. Муж Азии утверждал, что ни он, ни его жена никогда не оскорбляли пророка Мухаммеда и Коран.

Биби стала первой женщиной в Пакистане, которую приговорили к высшей мере наказания по закону о богохульстве.

Обращение было составлено год назад американской правозащитной организацией "Голоса мучеников" (Voice of Martyrs). Среди полумиллиона подписей около 150 тысяч собрали христиане Пакистана.