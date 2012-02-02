Более 25 тысяч несовершеннолетних девушек выходят замуж по принуждению

Принуждение к браку несовершеннолетних девушек уже давно стало распространённым явлением не только в традиционно исламских странах, но и в Европе, особенно в районах со значительной долей исламского населения. По некоторым оценкам, ежедневно более 25000 девушек вынуждены выходить замуж против своей воли, подвергая свою жизнь опасности, и становятся жертвами насилия, передаёт Digital journal.

В Англии эта проблема особенно остро стоит в одном из пригородов Лондона – Ислингтоне. Девочки от 9 лет не редко становятся жертвами насильственных браков в исламских семьях. Несмотря на то, что браки с несовершеннолетними запрещены британским законодательством, родители несчастных детей обходят общепринятые нормы, проводя религиозные церемонии бракосочетания в шариатских судах при мечетях.

Islington Tribune также сообщает об устоявшейся тенденции: девушки до 16 лет выходят замуж за мужчин средних лет. Издание цитирует данные, полученные от Иранской и курдской организации по защите прав женщин (IKWRO), согласно которым, по крайней мере, 30 девушек были принуждены к браку в Ислингтоне за 2010 г. Пятеро из этих девушек были в возрасте от 9 до 11 лет, самой старшей было 16.

Как рассказывает директор IKWRO Диана Нами, кроме того, что маленькие жёны подвергаются регулярно изнасилованию и унижению, они вынуждены готовить, стирать для своих «мужей», при этом они ходят в школу в Ислингтоне и даже пытаются делать домашнее задание.

Седмица.

http://www.sedmitza.ru/news/2766950.html