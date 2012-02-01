Исламисты возглавили 10 из 19 комитетов парламента Египта

Партия свободы и справедливости ассоциации "Братья-мусульмане" возглавит 10 из 19 профильных комитетов в Народном собрании (нижней палате парламента) Египта. Как сообщили сегодня местные СМИ, в законодательном органе страны исламисты будут отвечать за внешнюю политику, оборону и национальные дела, транспорт, здравоохранение, местное самоуправление, бюджет и планирование, религиозные дела, молодежь, народонаселение, трудовые ресурсы.

За сельское хозяйство в парламенте будут отвечать салафиты (сторонники крайне консервативного ислама). Оставшиеся комитеты, в том числе по культуре и по правам человека, получили либералы. Подобное распределение профильных комитетов Народного собрания между египетскими партиями было ожидаемо. Еще в момент выдвижения генсека партии исламистов Саада аль-Кататни на пост спикера парламента "братья" заявили претензию на восемь комитетов, в итоге получили десять.

По итогам парламентских выборов больше половины мест в Народном собрании страны заняли исламисты, в том числе, Партия свободы и справедливости обеспечила себе 235 мандатов, салафитская "Ан-Нур" получила 121 место.

ИТАР-ТАСС

